Глушаков ответил на обвинения болельщиков «Локомотива» в предательстве

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в эфире программы «Третий тайм» на канале «Матч Премьер» уверен, что всегда отдавался на 100% в прежних клубах.

- Чувствуешь, что для большой части болельщиков «Локомотива» и «Спартака» ты уже никогда не станешь своим? Тебя там не любят.

- Не любят? Не надо. Не для всех ты будешь хорошим всегда или плохим. Такая жизнь. С «Локомотивом», говорят, что я предал. Объясню почему. Да, больше в детстве у меня было симпатий к «Спартаку», да там тетрадки, в 90-х все болели за «Спартак». Я с окраины, с глубинки. Частичка могли обидеться. Не проблема, я согласен. Но каждый день я выкладывался на футбольном поле, тренировался и все делал для «Локомотива».

Что касается спартаковских, у меня на 100% там душа. Я там бился, всех защищал, сражался за клуб. Можно вспомнить мои твиты с «Зенитом» и кем я только не рубился, чтобы защитить «Спартак». Так что я всегда был на стороне клуба, игроков, руководства, персонала. Никто ничего не может сказать. Со всеми у меня хорошие отношения. А то, что там есть часть болельщиков, бог им судья, ничего страшного.

- Ты можешь себя еще представить в «Спартаке»?

- Да.