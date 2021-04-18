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Сенников: «То Лисакович играет, то Смолов, а рисунок игры «Локомотива» остаётся таким же и радует»

18 Апреля 2021, 14:15,

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал результат матча 26 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги, в котором «железнодорожники» обыграли «Ростов» со счётом 4:1, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

- «Локомотив» особенно ничем не удивил. От перестановки мест слагаемых, сумма не меняется: не играл Мухин, не играл Гилерме, не играл Баринов. В команде происходит ротация, то Лисакович играет, то Смолов, а рисунок игры остаётся таким же и радует. Во многих командах, когда не играет 1-2 футболиста, сразу начинаются какие-то проблемы, и все говорят, что команда ослабла. А «Локомотив» не заявляет об этом, а просто выходит на поле, и люди, вышедшие на замену, достойно себя проявляют.

Весенняя часть сезона самая стабильная у «Локомотива». Неплохо выглядит «Рубин», «Спартак», но «красно-белые» проиграли матч на Кубок, потом проиграли «Локомотиву», они нестабильны. «Зенит» тоже нестабилен. Если брать все команды, то в весенней части сезона «Локо» выглядит самой организованной командой, которая не только играет на результат, но и показывает отличную сбалансированную игру во всех линиях, - сказал Сенников.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Дмитрий Сенников
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