«Локомотив» не может договориться с Жемалетдиновым о продлении контракта

Вингер «Локомотива» Рифат Жемалетдинов может покинуть клуб по окончании сезона.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», «железнодорожники» предложили своему воспитаннику новый контракт, по которому он должен пойти на снижение зарплаты. Сейчас Рифат зарабатывает 1,2 миллиона евро без учёта бонусов, по новому контракту он будет получать 600 тысяч евро. Отмечается, что Жемалетдинова не устраивает такое предложение. Интерес к россиянину проявляют «Краснодар», «Рубин» и «Динамо».

24-летний футболист сыграл двадцать пять матчей за «Локомотив» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал пять голевых передач.