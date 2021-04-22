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Крыховяк – о побочных эффектах после прививки на коронавирус: «Их ощутили мои соперники»

22 Апреля 2021, 23:27,

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сделал прививку от коронавируса.

«Побочные эффекты? Я их не ощутил, а вот моим соперникам пришлось несладко. Я забил и сделал голевую передачу в матче с «Ростовом», - приводит слова польского футболиста WP SportoweFakty.

31-летний Крыховяк сыграл тридцать один матч за «Локомотив» во всех турнирах нынешнего сезона, забил девять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Гжегожа с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в тринадцать миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Гжегож Крыховяк
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