Дзагоев поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком»

В воскресенье вечером внимание всей футбольной России сосредоточится на стадионе «Открытие Банк Арена», где пройдёт главное дерби Москвы – «Спартак» против ЦСКА. Пресс-служба «армейцев» в Twitter по традиции представила комментарий одного из футболистов команды в преддверии матча. На этот раз несколько слов сказал хавбек Алан Дзагоев.

«Важная игра для нас как в плане турнирной таблицы, так и в плане соперничества со «Спартаком». Это дерби, тут лишних слов не надо, все всё понимают. Нам нужно обязательно побеждать, подниматься в таблице и реабилитироваться перед болельщиками. Как они часто говорят: «Обыграйте «Спартак», и мы всё простим!». Приложим максимум усилий для победы, по-другому быть не может», - сказал Дзагоев.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА начнётся в половине пятого вечера по московскому времени. На текущий момент «красно-белые» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата, а «армейцы» - на пятой. Команды разделяет всего лишь один зачётный балл.

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