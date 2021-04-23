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Зобнин рассказал, чем хорош Тедеско

23 Апреля 2021, 17:16,

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, чем хорош наставник «красно-белых» Доменико Тедеско.

«Он мне доверяет, это для футболиста самое главное. Четко и доходчиво объясняет команде тактику. Большое значение уделяет психологии, разговаривает с игроками ли», - приводит слова Зобнина пресс-служба «Спартака».

Напомним, что Тедеско объявил о своем решении покинуть «Спартак» по окончании сезона, основной причиной является разлука с семьёй из-за царящей в мире пандемии коронавируса.

После двадцати шести туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Роман Зобнин
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