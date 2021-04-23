Зобнин рассказал, чем хорош Тедеско

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23 Апреля 2021, 17:16,
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, чем хорош наставник «красно-белых» Доменико Тедеско.
«Он мне доверяет, это для футболиста самое главное. Четко и доходчиво объясняет команде тактику. Большое значение уделяет психологии, разговаривает с игроками ли», - приводит слова Зобнина пресс-служба «Спартака».
Напомним, что Тедеско объявил о своем решении покинуть «Спартак» по окончании сезона, основной причиной является разлука с семьёй из-за царящей в мире пандемии коронавируса.
После двадцати шести туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Роман Зобнин