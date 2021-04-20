​«Матч ТВ» покажет дерби «Спартак» - ЦСКА

Главный матч двадцать седьмого игрового дня российского чемпионата пройдёт в Москве, где в дерби сойдутся «Спартак» и ЦСКА. Эту игру покажет федеральный канал «Матч ТВ», что подтверждает телепрограмма на сайте канала.

Дерби между «Спартаком» и ЦСКА пройдёт в воскресенье, двадцать пятого апреля. Стартовый свисток прозвучит в половине пятого вечера.

На текущий момент «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице, набрав сорок семь очков. ЦСКА идёт пятым, имея в своём активе на один балл меньше.

Добавим, что в первом круге дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось домашней викторией «армейцев» со счётом 3:1.