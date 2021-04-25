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Лучшие моменты матча «Спартак» - ЦСКА - видео

25 Апреля 2021, 19:52,

Дерби «Спартак» - ЦСКА стало украшением 27-го тура РПЛ. Удаление Ильзата Ахметова в первом тайме породило много споров, но в любом случае «армейцы» вряд ли могли претендовать на победу после этого события. Впрочем, без ударов в створ на это было сложно рассчитывать в любом случае. Спартаковцы использовали один из своих моментов, это Джордан Ларссон на скорости продвинулся к воротам и метко пробил в ближнюю часть ворот.

Все лучшие моменты главного матча тура - в видеообзоре.

Протокол игры  
Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва
(1:0) Ларссон Джордан 52'    
Максименко Александр   88' Гапонов Илья   90' (Литвинов Руслан (   90') Кутепов Илья Джикия Георгий Мозес Виктор   90' Крал Алекс Зобнин Роман Айртон Лукас   62'   67' (Умяров Наиль (   67'   90') Промес Куинси   90' (Хендрикс Йоррит (   90') Ларссон Джордан Соболев Александр Сергеевич   77' (Понсе Эсекель (   77')
Запасные: Ребров Артём Маркитесов Дмитрий Селихов Александр Бакаев Зелимхан Ещенко Андрей
Акинфеев Игорь Марадишвили Константин   64' Дивеев Игорь Васин Виктор Щенников Георгий Ахметов Ильзат   37' Обляков Иван Эджуке Чидера   82' (Шкурин Илья (   82') Влашич Никола Дзагоев Алан   53'   61' (Тикнизян Наир (   61') Рондон Саломон   71' (Чалов Фёдор (   71')
Запасные: Фукс Бруно Помазун Илья
25 апреля. Стадион "Открытие Арена" (Москва).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва
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