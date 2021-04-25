Лучшие моменты матча «Спартак» - ЦСКА - видео

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25 Апреля 2021, 19:52,
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Дерби «Спартак» - ЦСКА стало украшением 27-го тура РПЛ. Удаление Ильзата Ахметова в первом тайме породило много споров, но в любом случае «армейцы» вряд ли могли претендовать на победу после этого события. Впрочем, без ударов в створ на это было сложно рассчитывать в любом случае. Спартаковцы использовали один из своих моментов, это Джордан Ларссон на скорости продвинулся к воротам и метко пробил в ближнюю часть ворот.
Все лучшие моменты главного матча тура - в видеообзоре.
Протокол игры
|(1:0) Ларссон Джордан 52'
Максименко Александр • 88'Гапонов Илья 90' ( Литвинов Руслан ( 90') • Кутепов Илья • Джикия Георгий • Мозес Виктор • 90'Крал Алекс • Зобнин Роман • Айртон Лукас 62' 67' ( Умяров Наиль ( 67' ) • 90'Промес Куинси 90' ( Хендрикс Йоррит ( 90') • Ларссон Джордан • Соболев Александр Сергеевич 77' ( Понсе Эсекель ( 77')
Запасные: Ребров Артём • Маркитесов Дмитрий • Селихов Александр • Бакаев Зелимхан • Ещенко Андрей
Акинфеев Игорь • Марадишвили Константин • 64'Дивеев Игорь • Васин Виктор • Щенников Георгий • Ахметов Ильзат • 37'Обляков Иван • Эджуке Чидера 82' ( Шкурин Илья ( 82') • Влашич Никола • Дзагоев Алан 53' 61' ( Тикнизян Наир ( 61') • Рондон Саломон 71' ( Чалов Фёдор ( 71')
Запасные: Фукс Бруно • Помазун Илья
25 апреля. Стадион "Открытие Арена" (Москва).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва