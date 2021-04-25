Лучшие моменты матча «Спартак» - ЦСКА - видео

Дерби «Спартак» - ЦСКА стало украшением 27-го тура РПЛ. Удаление Ильзата Ахметова в первом тайме породило много споров, но в любом случае «армейцы» вряд ли могли претендовать на победу после этого события. Впрочем, без ударов в створ на это было сложно рассчитывать в любом случае. Спартаковцы использовали один из своих моментов, это Джордан Ларссон на скорости продвинулся к воротам и метко пробил в ближнюю часть ворот.

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