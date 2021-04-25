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Федун поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА

25 Апреля 2021, 16:22,

Владелец «Спартака» Леонид Федун сказал несколько слов журналистам перед входом на «Открытие Банк Арену». В половине пятого вечера на этом стадионе начнётся главное дерби Москвы между «Спартаком» и ЦСКА.

«Дерби – это всегда круто, поэтому будем наслаждаться», - сказал Федун и зашёл на стадион, не став слушать вопросы.

«Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда рассчитывает финишировать второй и получить путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.

Не пропустите подробную трансляцию поединка «Спартак» - ЦСКА на портале LiveResult в текстовом формате.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Леонид Федун
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