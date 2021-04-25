Федун поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА

Владелец «Спартака» Леонид Федун сказал несколько слов журналистам перед входом на «Открытие Банк Арену». В половине пятого вечера на этом стадионе начнётся главное дерби Москвы между «Спартаком» и ЦСКА.

«Дерби – это всегда круто, поэтому будем наслаждаться», - сказал Федун и зашёл на стадион, не став слушать вопросы.

«Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда рассчитывает финишировать второй и получить путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.

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