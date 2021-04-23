Тошич – о назначении Олича на пост главного тренера ЦСКА: «Уверен, что он принесёт пользу команде»

Сербский полузащитник Зоран Тошич прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.

«Хорошо, что руководство оказало доверие футболисту, который всем сердцем выступал за ЦСКА. Уверен, что он со страстью подойдет к работе и принесет пользу команде», - приводит слова Тошича пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что и сам Зоран выступал за «армейцев» с июля 2010 по август 2017 года.

ЦСКА под руководством Олича занимает пятое место после двадцати шести туров, отставая от «Локомотива», идущего вторым, всего лишь на три очка. В воскресенье, 25 апреля, ЦСКА сыграет в гостях против московского «Спартака».