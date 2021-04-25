​Не дерби, а дыр-дыр: ни «Спартак», ни ЦСКА не могут занести матч в актив

Дерби между «Спартаком» и ЦСКА не оправдало ожиданий. Команды выдали блеклую игру, которая едва ли кому-то понравилась. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об увиденном.

Поединка между «Спартаком» и ЦСКА многие ждали. Это же дерби! Тем более что обе команды, с одной стороны, боролись за второе лигочемпионское место, с другой — рисковали остаться без еврокубков. Каждому клубу победа была нужна для решения собственных целей, а ещё была возможность подпортить ситуацию оппоненту.

Однако вместо ожесточённой борьбы получилось очень странное зрелище. По истечении 90 минут так и осталось непонятным, как же каждая из команд собиралась забивать. «Спартак» показал желание, было видно, что команда хотела реабилитироваться за последние неудачи. Однако это всё. «Красно-белые» сваливались на навесы и делали безуспешные попытки пробраться флангами на дриблинге.

ЦСКА и вовсе ничего не показал. Можно, конечно, списать всё на то, что «армейцы» больше тайма играли в меньшинстве. Однако, во-первых, и в полных составах «красно-синие» не слишком сильно напрягали экспериментальную оборону «Спартака». Во-вторых, «красно-белые» особо и не воспользовались большинством, чтобы говорить о том, что удаление Ахматова стало решающим фактором.

Судьбу матча решил гол, который стал случайным по исполнению итогом стечения обстоятельств. Ларссон убежал, в очередной раз поставив под вопрос умения Васина, чуть не потерял мяч, а после отскока здорово пробил под опорную ногу Акинфееву. Логики в этом эпизоде найти сложно — просто сложилось. Этот мяч скорее подчеркнул некоторую рандомность исхода, потому что всё легко могло случиться иначе.

Вряд ли в «Спартаке» будут вспоминать эту победу в дерби — гордиться особо нечем. При этом отмечать какую-то доблесть со стороны ЦСКА не стоит. «Армейцы» не проявили героизма, защищаясь в меньшинстве. Наоборот, «Спартак» в редких и непонятно выстраиваемых вылазках мог забивать ещё, просто Акинфеев уберёг команду от разгрома. «Армейцы» не создали ровным счётом ничего в атаке, чтобы героически спастись, а ведь в конце встречи прямо чувствовалось, что защитная линия «Спартака» уж как минимум занервничала.

Если суммировать, то вместо дерби мы увидели дыр-дыр. Мяч отскакивал то туда, то сюда, игроки бессистемно бегали то в одном направлении, то в другом, а победил тот, кто, кажется, больше хотел.Тем не менее, надо признать, что цена результата оказалась слишком высока. «Спартак» продолжил погоню за «Локомотивом» и теперь надеется на осечку «железнодорожников» в ближайшем матче в Санкт-Петербурге. В целом шансы на второе место у подопечных Тедеско сохранятся. ЦСКА же всерьёз рискует остаться без еврокубков, а уж о Лиге чемпионов придётся и вовсе забыть.

Андрей Центров