Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Ахметов: «Удаления не было, я сыграл щечкой в щиток»

25 Апреля 2021, 19:45,

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал свое удаление в матче двадцать седьмого тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» (0:1).

«Считаю, что удаления не было. Контакт был. Игра в мяч была. А потом я сыграл щечкой в щиток. Это удаление разве?» - цитирует Ахметова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ахметов удалился в концовке первого тайма, что позволило «Спартаку» провести большую часть встречи в большинстве.

Ахметов, выступающий за ЦСКА с 2018 года, сыграл девятнадцать матчей за московский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Ильзат Ахметов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (6)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
SpaM
25 Апреля 2021, 20:57
Когда в прошлый раз Ахметов точно таким же движением чуть не покалечил Кузяева - бомжи что-то язык в опу засунули и поддакивали, что все заслуженно. А сегодня каждый второй визг именно от бомжей. Как иронично)).
3
779
25 Апреля 2021, 19:54

От Ахметова это звучит как от Шуры Балаганова из Золотого телёнка.))) Я же машинально!)))
Парень не в ладах с психикой. Когда мяч был уже в стороне от эпизода он явно усилил удар своей ноги по голени Соболева, вместо того, чтобы постараться не нанести травму.

6
jUMPER
25 Апреля 2021, 20:06

да да прав ты конечно...))) заслуженный и недооцененный артист Соболёф сделал свой лучший дубль...корчился так как будто ему ногу вырвали...))) через две минуты забыл про это и на улыбке помчал вперед...)))

1
779
25 Апреля 2021, 20:12

Да хоть бы и так. Демонстративно стойкие узколобые в современном футболе не особо в цене.))) Психопатию Ахметова, которой десяток примеров в каждом сезоне, это не отменяет.

1
Zenituwka
25 Апреля 2021, 19:56

Ага, а ещё из трусов нож достал и попытался Соболева в грудь пырнуть))

2
779
25 Апреля 2021, 19:57

Был бы нож в трусах - у него бы не задержалось, не сомневаюсь.)))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
Что делать УЕФА с еврокубками с учётом появления Суперлиги
Что делать УЕФА с еврокубками с учётом появления Суперлиги
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Рубин - Краснодар. Лучшие моменты.
Рубин - Краснодар. Лучшие моменты.
1 52
Ростов - Арсенал Тула. Лучшие моменты.
Ростов - Арсенал Тула. Лучшие моменты.
2 5
Спартак Москва - ЦСКА Москва. Лучшие моменты.
Спартак Москва - ЦСКА Москва. Лучшие моменты.
1 69
Уфа - Сочи. Лучшие моменты.
Уфа - Сочи. Лучшие моменты.
6 76
24.04.2021 Динамо - Химки. Обзор матча
24.04.2021 Динамо - Химки. Обзор матча
1 2
«Мир бильярда». Выпуск от 24.04.2021
«Мир бильярда». Выпуск от 24.04.2021
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей