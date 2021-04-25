Ахметов: «Удаления не было, я сыграл щечкой в щиток»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал свое удаление в матче двадцать седьмого тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» (0:1).

«Считаю, что удаления не было. Контакт был. Игра в мяч была. А потом я сыграл щечкой в щиток. Это удаление разве?» - цитирует Ахметова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ахметов удалился в концовке первого тайма, что позволило «Спартаку» провести большую часть встречи в большинстве.

Ахметов, выступающий за ЦСКА с 2018 года, сыграл девятнадцать матчей за московский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу.