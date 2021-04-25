Ахметов: «Удаления не было, я сыграл щечкой в щиток»

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25 Апреля 2021, 19:45,
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал свое удаление в матче двадцать седьмого тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» (0:1).
«Считаю, что удаления не было. Контакт был. Игра в мяч была. А потом я сыграл щечкой в щиток. Это удаление разве?» - цитирует Ахметова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Ахметов удалился в концовке первого тайма, что позволило «Спартаку» провести большую часть встречи в большинстве.
Ахметов, выступающий за ЦСКА с 2018 года, сыграл девятнадцать матчей за московский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Ильзат Ахметов
От Ахметова это звучит как от Шуры Балаганова из Золотого телёнка.))) Я же машинально!)))
Парень не в ладах с психикой. Когда мяч был уже в стороне от эпизода он явно усилил удар своей ноги по голени Соболева, вместо того, чтобы постараться не нанести травму.
да да прав ты конечно...))) заслуженный и недооцененный артист Соболёф сделал свой лучший дубль...корчился так как будто ему ногу вырвали...))) через две минуты забыл про это и на улыбке помчал вперед...)))
Да хоть бы и так. Демонстративно стойкие узколобые в современном футболе не особо в цене.))) Психопатию Ахметова, которой десяток примеров в каждом сезоне, это не отменяет.
Ага, а ещё из трусов нож достал и попытался Соболева в грудь пырнуть))
Был бы нож в трусах - у него бы не задержалось, не сомневаюсь.)))