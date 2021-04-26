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Кутепов: «Впереди три матча - три финала, будем биться»

26 Апреля 2021, 08:23,

Защитник столичного «Спартака» Илья Кутепов высказался насчет победы над ЦСКА в поединке 27-го тура чемпионата России. «Красно-белые» выиграли со счетом 1:0.

«Всех с победой! Жёсткая игра, немного прилетело мне в голову. Впереди три матча - три финала. Будем биться!», - гласит сообщение 27-летнего футболиста на странице в «Инстаграме».

Кутепов провел 15 поединков в нынешнем сезоне, не отметившись результативными действиями. Его трудовое соглашение рассчитано до лета 2022-го года.

По итогам 27 туров Премьер-лиги «Спартак» с 50 баллами занимает третье место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Илья Кутепов
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