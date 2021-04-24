​Масалитин: «Если судья и ВАР не сломают игру, то мы увидим обоюдоострую игру от «Спартака» и ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего дерби армейцев со «Спартаком».

«Я думаю, что фаворита в этой встрече нет. Команды находятся практически рядом в турнирной таблице. И те, и другие проиграли в последних матчах со счётом 0:3. Им нужно реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой. Ну и всё-таки это дерби - все эти проигрыши и настроения после них улетучиваются, потому что настрой здесь будет очень хороший.

ЦСКА со «Спартаком» приучили нас, что они показывают обоюдоострую игру со зрелищными голами, хорошими контратаками и невероятным сюжетом, который может перевернуться за несколько минут. Если судья не вмешается с VARом и не сломает игру, то мы это увидим.

Не думаю, что два поражения подряд скажутся на настрое армейцев. Тут особая игра, дерби. На это дерби и настраиваются совсем по-другому. Да и для болельщиков тоже игра важна. Фанаты все могут простить, если ЦСКА обыграет «Спартак», и так же наоборот - болельщики красно-белых простят их, если они обыграют армейцев. Даже если команда не добивается нужного результата в чемпионате - зато обыграли принципиального соперника. Мы, например, в 91-м году два раза проиграли «Спартаку», но стали чемпионами, думаю, что болельщики нас за это простили.

Обе команды любят держать игру под своим контролем. Обе команды будут мотивированы, неуступчивы в единоборствах. Кто будет реализовывать моменты, тот и сможет одержать победу. Всё будет зависеть от мастерства», - сказал Масалитин.

«Спартак» и ЦСКА сыграют двадцать пятого апреля. Стартовый свисток в дерби будет дан в половине пятого вечера.