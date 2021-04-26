Ларссон: «Дивеев слегка коснулся мяча, но я уже знал, что делать дальше»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с ЦСКА (1:0).

- Победа в дерби - это что-то особенное?

- Да, победа - это круто, но успех в дерби дарит особенную радость. В этот момент испытываешь чувства, которые сложно описать. Вы сами видели, как я праздновал победу на поле, для меня и команды она очень много значит. Потрясающе!

- Со стороны еще до удара было видно, что это гол. У тебя было такое ощущение?

- Да, когда я переиграл Васина и вбежал в штрафную, то понял, что должно получиться опасно. Дивеев слегка коснулся мяча, но я уже знал, что делать дальше. К счастью, случился гол, чему я счастлив.

- Связка с Куинси продолжает успешно работать?

- Конечно, Куинси - отличный игрок. Сегодня ему не повезло забить или сделать голевой пас, но он сделал массу полезных действий. Он важен для команды, а у меня с ним сложились отличные отношения как на поле, так и в жизни. Так что наша связка работает.

- Он тебя еще не заставляет проставляться за голевые?

- Мы еще не говорили на эту тему, но мне стоит сказать ему об этом.

- Красная карточка Ахметова - это один из ключевых моментов матча. Ты видел его столкновение с Сашей Соболевым?

- Нет, ни в игре, ни по телевизору еще не видел этот эпизод. Но раз судья так решил после консультаций с ВАРом, значит, это действительно удаление. Нам это помогло.

- Но при этом нельзя сказать, что после удаления стало прямо-таки сильно легче играть?

- Конечно, потому что соперник опустился ниже и стал обороняться всеми возможными силами. После перерыва мы добавили и стали создавать много моментов. Могли выиграть крупнее, но победа - это в любом случае главный итог.

- Разумеется. Было очень важно победить. Теперь у нас впереди еще три матча. Мы должны сделать все, чтобы и в них добиться успеха. Наша цель остается прежней - добыть «Спартаку» путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Сделаем все, чтобы это осуществилось.

- Перед началом матча был очень крутой перфоманс от ваших болельщиков. Образом Доменико напомнил тебе пейнтбол в Дубае?

- Теперь, когда вы это сказали, я понимаю, что да. Он так же стоял. Очень похоже.

- Сегодня было очень громко. Похоже, что возвращается доковидный футбол. Как тебе атмосфера?

- Потрясающе! Хочу сказать спасибо нашим болельщикам, которые придали нам дополнительные силы. Даже когда ты уже устал, такая поддержка дает тебе экстраэнергию: ты быстрее бежишь, больше борешься. Было круто увидеть столько зрителей, они реально помогли нам прибавить.

- До матча Джикия и Зобнин сказали, что в случае победы смогут назвать себя счастливыми. Ты сейчас счастлив?

- Конечно. Победа над ЦСКА дарит самые крутые чувства.