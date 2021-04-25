Тедеско: «Айртон не был бы сам собой, если бы хоть раз на поле не полежал»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1:0) пошутил насчет травма Айртона и досрочного ухода на перерыв.

- В первый раз играл Гапонов. Вроде сзади надежно, но все его передачи назад и поперек, это совет тренера так играть, чтобы не привезти? Его игра казалась трусливой, особенно в первом тайме.

- Да, вы правы, Илья сегодня хорошо отработал в обороне. В атаке он также прибавил, стал играть лучше. Что касается первого тайма, то практически все наши защитники очень часто использовали поперечные передачи, мало было подсказа. При начале атаки очень важно использовать скорость. Наша работа заключается в том, чтобы поставить игровую структуру при начале атаки у наших ворот. Я сам никогда не прощу ребят играть поперек. Но никогда нельзя сказать наверняка, нужно смотреть по ситуации. Если видно, что игрок атаки открывается хорошо между линиями, можно ему отдать вертикальную передачу, если есть большая зона за спиной у защитника соперника, то нужно играть за спину именно в ту зону. Если все закрыты, тогда, конечно, нужно разворачиваться.

Илья - молодой футболист, он может расти, но для этого нужна игровая практика. Он очень хорошо всегда тренируется и в последнее время сыграл много за вторую команду. Конечно, нельзя сравнивать ФНЛ с Премьер-лигой, тем не менее, игровая практика в любом случае очень полезная. Я действительно им очень горжусь.

- Что у Айртона? Не дай бог, он будет пропускать следующий матч.

- С ним, я думаю, все в порядке. Айртон не был бы сам собой, если бы хоть раз на поле не полежал. Даже на тренировках он хоть раз оказывается на газоне, к нему бегут врачи, но в итоге он встает и продолжает тренироваться или играть. Два раза, когда это происходит, тут надо обратить внимание, а один раз для него - это норма жизни.

- Вы сегодня ушли в раздевалку до свистка на перерыв. Вы были чем-то недовольны или понимали, что из-за удаления нужно что-то поменять?

- Я в туалет ходил (смеется).