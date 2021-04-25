«Спартак» обратился к ЦСКА в «Твиттере»: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?». «Армейцы» ответили

Сегодня, двадцать пятого апреля, «Спартак» на своём поле обыграл ЦСКА (1:0).

После матча клубы устроили небольшую перепалку в «Твиттере». В аккаунте «красно-белых» появилась следующая запись: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?».

ЦСКА не оставил запись без ответа: «SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мёд так в голову ударил?».

Единственный гол в матче забил Ларссон, ЦСКА большую часть встречи играл в меньшинстве.

После двадцати семи туров «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА расположился на шестой строчке.