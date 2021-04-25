«Спартак» обратился к ЦСКА в «Твиттере»: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?». «Армейцы» ответили

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25 Апреля 2021, 21:31,
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Сегодня, двадцать пятого апреля, «Спартак» на своём поле обыграл ЦСКА (1:0).
После матча клубы устроили небольшую перепалку в «Твиттере». В аккаунте «красно-белых» появилась следующая запись: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?».
ЦСКА не оставил запись без ответа: «SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мёд так в голову ударил?».
Единственный гол в матче забил Ларссон, ЦСКА большую часть встречи играл в меньшинстве.
После двадцати семи туров «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА расположился на шестой строчке.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва
Наверное, всему своё время. Сейчас вот как то даже неудобно за свой клуб.
Детский сад
Ай енто не башкирский мёд а протухший гуляш забродил в организмах поросят.
Ай брат там организма нет...))) одноклеточные своим испражнениями отравились...)))