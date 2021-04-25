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«Спартак» обратился к ЦСКА в «Твиттере»: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?». «Армейцы» ответили

25 Апреля 2021, 21:31,

Сегодня, двадцать пятого апреля, «Спартак» на своём поле обыграл ЦСКА (1:0).

После матча клубы устроили небольшую перепалку в «Твиттере». В аккаунте «красно-белых» появилась следующая запись: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?».

ЦСКА не оставил запись без ответа: «SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мёд так в голову ударил?».

Единственный гол в матче забил Ларссон, ЦСКА большую часть встречи играл в меньшинстве.

После двадцати семи туров «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА расположился на шестой строчке.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва
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Комментарии (6)
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0
779
25 Апреля 2021, 23:12

Наверное, всему своё время. Сейчас вот как то даже неудобно за свой клуб.

1
vladimirkosiagin@yandex.ru
25 Апреля 2021, 22:46
В следующем туре попробуете башкирского меда!
1
sierge
25 Апреля 2021, 22:19
Это уровень нынешней команды... а раньше были времена команда в мхат ходила. Верните Трахтенберга
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1
Underdog
25 Апреля 2021, 22:19

Детский сад

1
Будулай жив
25 Апреля 2021, 21:50

Ай енто не башкирский мёд а протухший гуляш забродил в организмах поросят.

0
jUMPER
25 Апреля 2021, 22:26

Ай брат там организма нет...))) одноклеточные своим испражнениями отравились...)))

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