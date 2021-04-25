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​«Спартак» анонсировал дерби с ЦСКА в стиле Mortal Kombat

25 Апреля 2021, 14:18,

«Спартак» представил необычный анонс воскресного дерби против ЦСКА в стиле видеоигры Mortal Kombat. «Грядёт время битвы», - говорится в сообщении пресс-службы «красно-белых».

 

Матч между «Спартаком» и ЦСКА стартует в половине пятого вечера. На страницах LiveResult можно будет следить за ходом поединка в подробной текстовой трансляции.

После двадцати шести сыгранных матчей «Спартак» занимает третье место в таблице Премьер-лиги, а ЦСКА идёт пятым. При этом ситуация в таблице очень плотная – команды разделяет всего лишь один зачётный балл.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва
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