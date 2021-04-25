​«Спартак» анонсировал дерби с ЦСКА в стиле Mortal Kombat

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25 Апреля 2021, 14:18,
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«Спартак» представил необычный анонс воскресного дерби против ЦСКА в стиле видеоигры Mortal Kombat. «Грядёт время битвы», - говорится в сообщении пресс-службы «красно-белых».
Грядёт время битвы.#СпартакЦСКА pic.twitter.com/I7C22ja2Mw— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 25, 2021
Матч между «Спартаком» и ЦСКА стартует в половине пятого вечера. На страницах LiveResult можно будет следить за ходом поединка в подробной текстовой трансляции.
После двадцати шести сыгранных матчей «Спартак» занимает третье место в таблице Премьер-лиги, а ЦСКА идёт пятым. При этом ситуация в таблице очень плотная – команды разделяет всего лишь один зачётный балл.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва