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ЦСКА объявил состав на матч со «Спартаком»

25 Апреля 2021, 15:12,

В воскресенье вечером вся футбольная России будет пристально следить за главным московским дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Рулевой «армейцев» Ивица Олич доверил место в стартовом составе команды следующим исполнителям:

Акинфеев, Васин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Обляков, Ахметов, Эджуке, Дзагоев, Влашич, Рондон.

Стоит сказать, что в запасе у ЦСКА есть только вратарь Помазун и четыре полевых игрока - Фукс, Чалов, Тикнизян и Шкурин. 

Битва на «Открытие Арене» начнётся в половине пятого вечера. Именно в это время прозвучит стартовый свисток рефери Павла Кукуяна. На страницах LiveResult можно будет следить за ходом дерби в подробной текстовой трансляции.

После двадцати шести туров «Спартак» идёт в таблице на третьем месте, а ЦСКА – на пятом. Между командами всего одно очко.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва
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