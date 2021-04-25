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Олич: «Для нас было главное сыграть первый тайм 0:0»

25 Апреля 2021, 21:28,

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Я знал, что «Спартак» так играет. Очень много риска в игре. Для нас было главное сыграть первый тайм 0:0. Но, конечно, после удаления я понимал, что будет очень тяжело. Несколько раз я смотрел эту ситуацию, не понимаю, почему это красная. Но пускай судьи смотрят, они лучше понимают.

Конечно, ситуация сложная. Сначала было три игры очень важные, чтобы команда выиграла, после этого три поражения. До конца сезона у нас остается три игры, нам нужно к ним готовиться и пробовать во всех побеждать. Что было, то уже прошло. Сегодня надо думать над следующим матчем, это «Уфа».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич
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