​5 причин, почему ЦСКА обыграет «Спартак»

В воскресенье пройдёт главное дерби Москвы - «Спартак» примет ЦСКА. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему фаворитом матча будут «армейцы».

Олич придал ЦСКА свободы

Смена главного тренера хорошо повлияла на настрой футболистов ЦСКА. Заметно, что «армейцы» выдохнули после ухода Виктора Ганчаренко и стали менее закрепощёнными. Последние результаты у «красно-синих» не очень хорошие, но даже во втором тайме против «Локомотива» было заметно, что ЦСКА не сломался.

Лично для Олича матч против «Спартака» — это важная история. Он знает, что такое дерби, понимает его значимость. Хорват наверняка сможет максимально мотивировать свою команду и при этом придать уверенности.

«Спартак» в ужасной форме

Ещё недавно многие восхищались «Спартаком», который забивал пачками и ярко действовал в атаке. Казалось, что Доменико Тедеско выстроил систему в атаке, но сейчас становится очевидно, что это был просто всплеск. Промес поник, Ларссон после новостей об интересе дортмундской «Боруссии» стал губить моменты. Итог — 0 голов в матчах против «Локомотива» и «Уфы» и минимум опасных моментов.

При этом заметно, что и остальные игроки в плохой форме. Про защиту говорить совсем неудобно, но и средняя линия поникла. «Спартак» в кризисе, и сейчас отличное время, чтобы его обыгрывать.

Отсутствие у «Спартака» Жиго

«Спартак» выйдет на матч без Самуэля Жиго — лучшего своего защитника. Откровенно говоря, выделять лучшего в обороне «красно-белых» сейчас немного смешно, учитывая, как действует эта линия. И всё же с Жиго и без него — это совсем разный уровень мастерства.

Без Жиго «Спартаку» будет ещё более тяжело, ведь, помимо всего прочего, он ментальный лидер команды. Можно вспомнить его дубль в ворота того же ЦСКА, когда защитник на характер пробежал всё поле. «Красно-белым» сейчас такой лидер просто необходим, и его отсутствие — большой удар.

Нервозность «Спартака»

Собственно говоря, Жиго пропустит матч из-за красной карточки, полученной в матче против «Уфы». В последнее время к игрокам «Спартака» вернулась нервозность, и итогом стало большое количество грубых нарушений. За два матча «красно-белые» получили два удаления и ряд жёлтых карточек, которые приводили к дисквалификациям.

В дерби эмоции традиционно будут бить через край, и в этой ситуации спартаковцы вновь могут остаться в меньшинстве или заработать опасные стандарты в свои ворота. Любое же из этих событий даст ЦСКА серьёзное преимущество.

Боязнь Максименко больших матчей

Можно сколько угодно хвалить Александра Максименко за его сейвы, но его главная болезнь остаётся. Молодой вратарь «Спартака» постоянно ошибается в больших матчах. Из последнего можно вспомнить гол Смолова со штрафного в угол, где Максименко и находился.

ЦСКА будет атаковать, учитывая все проблемы «Спартака», так что у Максименко будет много шансов вновь организовать «привоз». Таким образом, «красно-белым» надо будет забивать с запасом, но в последнее время у атаки не получается перекрывать огрехи защиты и голкипера.

Андрей Центров