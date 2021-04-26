​Непомнящий: «Дерби «Спартак» - ЦСКА получилось самым слабым за последнее время»

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу результата дебри «Спартак» - ЦСКА и высказался о том, почему армейцы не смогли ничего противопоставить красно-белым.

- Нет ощущения, что дерби получилось не таким ярким, как обычно и по качеству игры было худшим за последние годы?

- К моему разочарованию, дерби получилось действительно самым слабым за последнее время. Я имею в виду накал на поле, драматургию и качество футбола. Оно оставляло желать лучшего с обеих сторон. Я разочарован тем, что мы ждем от этих команд более высокого уровня, а оказалось, что по качеству этот матч получился ниже, чем все другие в прошедшем туре.

- В чем причины этого?

- Они разные. С одной стороны, я разочарован результатом ЦСКА. Армейцы показали слабый уровень. Сказался недокомплект. Не было Фернандеса, Зайнутдинова, Магнуссона. Это слишком большие потери для сегодняшнего состава. Вторая причина в плане на игру. «Спартак» заставил армейцев защищаться сверхкомпактно, так плотно, что когда удавалось перехватить мяч, то выйти в атаку не получалось, потому что футболисты настолько близко располагались друг к другу, что они не могли найти варианты выхода. Они очень коротко играли, и сопернику удавались перехваты. Для ЦСКА это абсолютно не его игра. Тем более что «Спартак» на чужой половине поля играет хорошо. У них должно было быть много проблем в обороне, потому что отсутствие основных защитников сказывается на игре. Казалось бы, ЦСКА должен был использовать этот недостаток соперника, но ему не удавалось доставлять мяч в штрафную, играть на чужой половине поля.

- ЦСКА за 90 минут не нанес ни одного удара в створ ворот «Спартака». О чем это говорит?

- О многом. Армейцы переживают серьезные проблемы из-за отсутствия основных игроков, а замены нужного уровня нет. Я уже не говорю о построении, когда в центральной части играют Ахметов и Дзагоев – это футболисты, которые хороши в подыгрыше, а вот в обороне их уровень не достаточен.

- А что скажете про игру «Спартака»?

- Команда владела большим преимуществом, играла на чужой половине поля, по скорости движения превзошла соперника, но даже это большое преимущество не удается реализовать.

- Почему?

- Потому что спартаковцы действуют предсказуемо. Если они имеют свободные зоны, то скорость играет важную роль и приносит успех, но когда приходится преодолевать два рубежа обороны соперника, то не хватает креативной составляющий. Нет игрока, который умеет отдать последний пас, вывести на ударную позицию партнера. Соболев хорошо играет вверху, но если находится футболист, который может не проиграть ему в этом, то еще один козырь пропадает. Играть внизу не очень хорошо получалось, потому что была большая плотность. «Спартак» играл с преимуществом, а потом стало еще и численное превосходство. Но сегодня эта команда уже не борется за чемпионство, потому что не умеет играть против клубов, которые плотно защищаются и могут погасить скорость «Спартака». Если соперник успевает отойти на свою половину поля, то у красно-белых не находится ресурсов, которые могли бы вскрыть такую оборону. Нет игрока типа Кварацхелии, который может обыграть и пару футболистов вытянуть на себя и найти продолжении. У «Спартака» нет ни последнего паса, ни футболистов, которые за счет индивидуального мастерства могли бы вскрывать оборону соперника.

- То есть хромает позиционная атака?

- Да. Она может срабатывать на одной трети поля или на половине поля. Но «Спартак» не успевает пройти одну из зон, где было бы равенство игроков. Когда впереди оказывается меньше игроков, чем обороняющихся, тогда в последней трети поля возникают проблемы.

- Гол Ларссона как оцените?

- Только за счет индивидуальных качеств приходится вскрывать оборону соперника и Ларссон смог это сделать. Тут нет вопросов.

- А Промес не разочаровал, он не виден в последних матчах?

- Когда есть свободные зоны, проявляются его скоростные качества. И один в один он может обыграть. Но когда перед ним вырастает еще кто-то, он становится похож на Эджуке. Правда Эджуке совсем заигрывается, сам с собой все время борется. А у Промеса потеряно качество, когда он мог одним касанием обыграть и пробить. Сейчас этого нет.

- А почему это качество потеряно?

- В Голландии почти нет команд, которые глубоко играют в обороне. Все с удовольствием идут в атаку, даже аутсайдеры. Промесу там было проще. Уровень мастерства у него не пропал, но в каких условиях это мастерство демонстрируется... Для Промеса не подходит, когда «Спартак» постоянно играет в атаке. Ему некуда упереться. Могу сравнить его со Смоловым. Какие только голы Федор сейчас не забивает. Страйкер – это человек вдохновения. Он должен чувствовать, как оказаться в нужный момент в нужном месте. А не просто уметь открываться. Должно быть чутье. Это вопрос психологии. Смолов себя почувствовал прежним Смоловым.

- Удаление Ахметов заслужил, как вам показалось?

- Я просто не понимаю. Судьи настолько запутаны в условностях, что не знают когда и какое решение принимать. Я считаю, что никакого удаления там не должно было быть. В крайнем случае, это желтая карточка. Мы ведь требуем от игроков бороться, играть на опережение. Ахметов на мгновение опередил Соболева, и у него не было умысла травмировать соперника. Это не грубый фол. И судья принял верное решение продолжить игру. Но если ВАР видит ошибку, то желтую уже нельзя давать, только красную. Ну что это?

- После третьего поражения подряд есть вопросы к Оличу?

- Нет. Какие могут быть вопросы? Он еще месяца не работает. Он пришел в команду, и она оказалась без ключевых футболистов. Ивица играет тем, что есть. Не считаю, что борьба за еврокубки для ЦСКА уже закончена.

Елена Григорьевская