«Люди без чувства юмора»: Губерниев высказался о твитах «Спартака» и ЦСКА

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал сообщения «Спартака» и ЦСКА в «Твиттере» после вчерашнего дерби. «Красно-белые» отпраздновали победу над «армейцами» со счетом 1:0.

«Судя по обмену любезностями, в «Спартаке» и ЦСКА люди совсем без чувства юмора! Жалко мне их всех... Мелковато, Хоботов...» - гласит сообщение комментатора в «Твиттере».

Напомним, что пресс-служба «Спартака» обратилась к ЦСКА посредством «Твиттера»: «Привет, конюшня. Как твои дела?». «Армейцы» ответили: «SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мед так в голову ударил?».

По итогам 27 туров чемпионата России команда Доменико Тедеско набрала 50 очков и занимает третью позицию в турнирной таблице, а подопечные Ивицы Олича с 46 баллами находятся на шестом месте.