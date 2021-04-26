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«Люди без чувства юмора»: Губерниев высказался о твитах «Спартака» и ЦСКА

26 Апреля 2021, 08:32,

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал сообщения «Спартака» и ЦСКА в «Твиттере» после вчерашнего дерби. «Красно-белые» отпраздновали победу над «армейцами» со счетом 1:0.

«Судя по обмену любезностями, в «Спартаке» и ЦСКА люди совсем без чувства юмора! Жалко мне их всех... Мелковато, Хоботов...» - гласит сообщение комментатора в «Твиттере».

Напомним, что пресс-служба «Спартака» обратилась к ЦСКА посредством «Твиттера»: «Привет, конюшня. Как твои дела?». «Армейцы» ответили: «SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мед так в голову ударил?».

По итогам 27 туров чемпионата России команда Доменико Тедеско набрала 50 очков и занимает третью позицию в турнирной таблице, а подопечные Ивицы Олича с 46 баллами находятся на шестом месте.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Дмитрий Губерниев
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
26 Апреля 2021, 09:12

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