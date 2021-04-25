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Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби

25 Апреля 2021, 18:29,

Вербное воскресенье подарило российским болельщикам самое козырное дерби страны – «Спартак» против ЦСКА. Фанаты зарубились заранее, а команды вышли на поле в 16:30 по московскому времени.

Протокол игры  
Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва
(1:0) Ларссон Джордан 52'    
Максименко Александр   88' Гапонов Илья Кутепов Илья Джикия Георгий Мозес Виктор Крал Алекс Зобнин Роман Айртон Лукас   62'   67' (Умяров Наиль (   67') Промес Куинси Ларссон Джордан Соболев Александр Сергеевич   77' (Понсе Эсекель (   77')
Запасные: Ребров Артём Хендрикс Йоррит Маркитесов Дмитрий Селихов Александр Бакаев Зелимхан Ещенко Андрей Литвинов Руслан
Акинфеев Игорь Марадишвили Константин   64' Дивеев Игорь Васин Виктор Щенников Георгий Ахметов Ильзат   37' Обляков Иван Эджуке Чидера   82' (Шкурин Илья (   82') Влашич Никола Дзагоев Алан   53'   61' (Тикнизян Наир (   61') Рондон Саломон   71' (Чалов Фёдор (   71')
Запасные: Фукс Бруно Помазун Илья
25 апреля. Стадион "Открытие Арена" (Москва).

«Красно-белые» и «красно-синие» подходили к очному дерби злыми – обе команды проиграли два своих предыдущих матча, из которых последние – крупно. «Армейцы» не сохраняли на чемпионство никаких шансов, тогда как спартаковцы ещё имели малюсенькую возможность сместить «Зенит» с первой строчки. ЦСКА и «Спартак» боролись за третье или в лучшем случае за второе место. Понятно, что делать прогнозы на такой матч было рискованной затеей. Каждая из команд не могла рассчитывать на пару защитников: у хозяев не было в распоряжении Жиго и Маслова, а у гостей – Марио Фернандеса и Магнуссона.

С первых минут больше был заряжен на атаку «Спартак». «Красно-белые» оперативно сконструировали опасный момент с выкатом Ларссона от лицевой и ударом Соболева рядом с правой штангой. Правда, конвейер по созданию голевых возможностей у хозяев не заработал, а у гостей – и подавно. В основном наблюдалось монотонное владение мяча спартаковцами. На 40-й минуте Соболев ещё разок серьёзно напомнил о себе в районе левого угла вратарской, но не переиграл Акинфеева, которому потребовалась небольшая медицинская помощь из-за столкновения с Васиным.

За несколько минут до этого Соболев заработал на себе удаление Ахметова. Полузащитник ЦСКА на фланге совершил накладку на ногу Александра, и главный судья Кукуян принял решение о прямой красной карточке на основании личного просмотра ВАРа. Спорный вердикт. Оставшись в меньшинстве, «армейцы» и второй тайм начали в обороне. А «Спартак» ведь сделал ставку на быстрый гол перерыва. И если у Соболева не получилось головой переиграть Акинфеева, то устроивший сольный проход по правому флангу со смещением Ларссон сделал всё прекрасно, оставив не у дел и Васина, и Дивеева, и Акинфеева (1:0).

Тем не менее «красно-синих» было рано списывать со счетов в этом матче. Гостей не устраивало маячившее перед ними их третье поражение подряд. Поэтому Влашич создал навесом голевую возможность для Рондона, однако тот ударил головой на сетку с верхней стороны. Ещё включил свою знаменитую скорость на правом фланге Эджуке, но удар Дзагоева после его прострела был блокирован.

Развития тот активный «армейский» отрезок не получил. Игра вернулась в спокойное русло, чему поспособствовали паузы из-за травмы Айртона, которого в итоге заменили. Концовка прошла преимущественно под знаком позиционных атак хозяев, тихо и спокойно. Разве что Чалов разок заставил болельщиков хозяев задержать дыхание, когда пальнул после скидки Шкурина. Но те с облегчением выдохнули, увидев, что мяч летит значительно выше створа. Обводящий удар Шкурина был заблокирован. Промес и Хендрикс могли сделать счёт 2:0, однако Куинси пробил из левой от ворот зоны мимо створа, а Йоррит - в Акинфеева.

«Спартак» выиграл у ЦСКА впервые за три последних «дерби всея Руси». Команда Доменико Тедеско реабилитировалась за домашнее фиаско с «Уфой», а подопечные Ивица Олича потерпели третье поражение подряд. «Красно-белые» набрали 50 очков и оторвались от «армейцев» на четыре балла. «Спартак» не исключил себя из борьбы за второе место, а вот ЦСКА такими темпами и вовсе может не попасть даже в Лигу конференций – сейчас «красно-синие» не попадают в еврокубковую зону.

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (1)
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0
SpaM
25 Апреля 2021, 18:36

Такое себе дерби.
Момент с Ахметовым - как триллер с сюжетными поворотами: сначала не тянет и на желтую, с другого повтора очевидная прямая красная, а потом вроде и изначальная игра в мяч...
Игру сушили самым неинтересным образом. В итоге одни не хотели, другие не могли. От дерби ждешь бОльшего.

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