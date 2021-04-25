Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби

Вербное воскресенье подарило российским болельщикам самое козырное дерби страны – «Спартак» против ЦСКА. Фанаты зарубились заранее, а команды вышли на поле в 16:30 по московскому времени.

«Красно-белые» и «красно-синие» подходили к очному дерби злыми – обе команды проиграли два своих предыдущих матча, из которых последние – крупно. «Армейцы» не сохраняли на чемпионство никаких шансов, тогда как спартаковцы ещё имели малюсенькую возможность сместить «Зенит» с первой строчки. ЦСКА и «Спартак» боролись за третье или в лучшем случае за второе место. Понятно, что делать прогнозы на такой матч было рискованной затеей. Каждая из команд не могла рассчитывать на пару защитников: у хозяев не было в распоряжении Жиго и Маслова, а у гостей – Марио Фернандеса и Магнуссона.

С первых минут больше был заряжен на атаку «Спартак». «Красно-белые» оперативно сконструировали опасный момент с выкатом Ларссона от лицевой и ударом Соболева рядом с правой штангой. Правда, конвейер по созданию голевых возможностей у хозяев не заработал, а у гостей – и подавно. В основном наблюдалось монотонное владение мяча спартаковцами. На 40-й минуте Соболев ещё разок серьёзно напомнил о себе в районе левого угла вратарской, но не переиграл Акинфеева, которому потребовалась небольшая медицинская помощь из-за столкновения с Васиным.

За несколько минут до этого Соболев заработал на себе удаление Ахметова. Полузащитник ЦСКА на фланге совершил накладку на ногу Александра, и главный судья Кукуян принял решение о прямой красной карточке на основании личного просмотра ВАРа. Спорный вердикт. Оставшись в меньшинстве, «армейцы» и второй тайм начали в обороне. А «Спартак» ведь сделал ставку на быстрый гол перерыва. И если у Соболева не получилось головой переиграть Акинфеева, то устроивший сольный проход по правому флангу со смещением Ларссон сделал всё прекрасно, оставив не у дел и Васина, и Дивеева, и Акинфеева (1:0).

Тем не менее «красно-синих» было рано списывать со счетов в этом матче. Гостей не устраивало маячившее перед ними их третье поражение подряд. Поэтому Влашич создал навесом голевую возможность для Рондона, однако тот ударил головой на сетку с верхней стороны. Ещё включил свою знаменитую скорость на правом фланге Эджуке, но удар Дзагоева после его прострела был блокирован.

Развития тот активный «армейский» отрезок не получил. Игра вернулась в спокойное русло, чему поспособствовали паузы из-за травмы Айртона, которого в итоге заменили. Концовка прошла преимущественно под знаком позиционных атак хозяев, тихо и спокойно. Разве что Чалов разок заставил болельщиков хозяев задержать дыхание, когда пальнул после скидки Шкурина. Но те с облегчением выдохнули, увидев, что мяч летит значительно выше створа. Обводящий удар Шкурина был заблокирован. Промес и Хендрикс могли сделать счёт 2:0, однако Куинси пробил из левой от ворот зоны мимо створа, а Йоррит - в Акинфеева.

«Спартак» выиграл у ЦСКА впервые за три последних «дерби всея Руси». Команда Доменико Тедеско реабилитировалась за домашнее фиаско с «Уфой», а подопечные Ивица Олича потерпели третье поражение подряд. «Красно-белые» набрали 50 очков и оторвались от «армейцев» на четыре балла. «Спартак» не исключил себя из борьбы за второе место, а вот ЦСКА такими темпами и вовсе может не попасть даже в Лигу конференций – сейчас «красно-синие» не попадают в еврокубковую зону.

Кирилл Иванцов