​Состоялась массовая драка фанатов «Спартака» и ЦСКА

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25 Апреля 2021, 11:18,
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В воскресенье вечером в главном дерби Москвы сразятся «Спартак» и ЦСКА. В ночь перед игрой в районе Орехово-Зуевского проезда состоялась массовая драка с участием фанатов клубов. Об этом сообщает канал Baza в Telegram, отмечая, что таких драк в столице не было уже достаточно давно.
В драке приняли участие около 150 фанатов «Спартака» и ЦСКА. Отмечается, что когда полицейские приехали на место по вызову людей, выражавших недовольство высоким уровнем шума в районе двух часов ночи, участники драки уже разошлись по близлежащим улицам. Таким образом, никаких задержаний не последовало.
Матч «Спартак» - ЦСКА стартует в половине пятого вечера.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва
давно небыло . мусора ссутса !
Размялись перед матчем.
Что, мусора дураки что-ли бегом лететь по вызову, где стенка 150 на 150?
Приехали после.......
Это ж не бабок торгующих зеленью, по переходам гонять...