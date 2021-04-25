​Состоялась массовая драка фанатов «Спартака» и ЦСКА

В воскресенье вечером в главном дерби Москвы сразятся «Спартак» и ЦСКА. В ночь перед игрой в районе Орехово-Зуевского проезда состоялась массовая драка с участием фанатов клубов. Об этом сообщает канал Baza в Telegram, отмечая, что таких драк в столице не было уже достаточно давно.

В драке приняли участие около 150 фанатов «Спартака» и ЦСКА. Отмечается, что когда полицейские приехали на место по вызову людей, выражавших недовольство высоким уровнем шума в районе двух часов ночи, участники драки уже разошлись по близлежащим улицам. Таким образом, никаких задержаний не последовало.

Матч «Спартак» - ЦСКА стартует в половине пятого вечера.