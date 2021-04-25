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​Состоялась массовая драка фанатов «Спартака» и ЦСКА

25 Апреля 2021, 11:18,

В воскресенье вечером в главном дерби Москвы сразятся «Спартак» и ЦСКА. В ночь перед игрой в районе Орехово-Зуевского проезда состоялась массовая драка с участием фанатов клубов. Об этом сообщает канал Baza в Telegram, отмечая, что таких драк в столице не было уже достаточно давно.

В драке приняли участие около 150 фанатов «Спартака» и ЦСКА. Отмечается, что когда полицейские приехали на место по вызову людей, выражавших недовольство высоким уровнем шума в районе двух часов ночи, участники драки уже разошлись по близлежащим улицам. Таким образом, никаких задержаний не последовало.

Матч «Спартак» - ЦСКА стартует в половине пятого вечера.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва
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Комментарии (3)
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0
igorsopiga@gmail.com
25 Апреля 2021, 12:43

давно небыло . мусора ссутса !

0
andi
25 Апреля 2021, 12:06

Размялись перед матчем.

2
Баден
25 Апреля 2021, 11:27

Что, мусора дураки что-ли бегом лететь по вызову, где стенка 150 на 150?
Приехали после.......
Это ж не бабок торгующих зеленью, по переходам гонять...

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