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Титов - о Каррере в «Спартаке»: «Знаете, Моуринью тоже освободился»

21 Апреля 2021, 20:10,

Легендарный в прошлом полузащитник «Спартака» Егор Титов уклонился от прямого ответа на вопрос о том, пошло ли бы на пользу «красно-белым» возвращение на тренерский мостик Массимо Карреры.

- Вопрос не ко мне. Об этом должны думать в «Спартаке». Знаете, Моуринью тоже освободился. Пусть возьмут на заметку, - приводит слов Титова Sport 24.

Напомним, что итальянский тренер был уволен из «Бари» после короткого периода работы в клубе Серии В. Что касается Жозе Моуринью, «Тоттенхэм» отказался от его услуг из-за неважных результатов команды по ходу сезона. Напомним, что нынешний наставник «Спартака» Доменико Тедеско намерен уйти из команды уже через месяц.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Жозе Моуринью, Массимо Каррера, Егор Титов
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Комментарии (1)
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Витаминович Алексей
21 Апреля 2021, 20:59

Лет 5 назад это была бы шутка, но сейчас спартак и Моуриньо на одном уровне

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