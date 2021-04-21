Титов - о Каррере в «Спартаке»: «Знаете, Моуринью тоже освободился»

Легендарный в прошлом полузащитник «Спартака» Егор Титов уклонился от прямого ответа на вопрос о том, пошло ли бы на пользу «красно-белым» возвращение на тренерский мостик Массимо Карреры.

- Вопрос не ко мне. Об этом должны думать в «Спартаке». Знаете, Моуринью тоже освободился. Пусть возьмут на заметку, - приводит слов Титова Sport 24.

Напомним, что итальянский тренер был уволен из «Бари» после короткого периода работы в клубе Серии В. Что касается Жозе Моуринью, «Тоттенхэм» отказался от его услуг из-за неважных результатов команды по ходу сезона. Напомним, что нынешний наставник «Спартака» Доменико Тедеско намерен уйти из команды уже через месяц.