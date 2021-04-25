«Спартак» объяснил, почему с ЦСКА не сыграет Маслов

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25 Апреля 2021, 15:53,
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В воскресенье вечером в дерби Москвы сразятся «Спартак» и ЦСКА. В стартовом составе «красно-белых» оказался не только Илья Кутепов, чьё появление читалось из-за дисквалификации Самуэля Жиго, но и Илья Гапонов. При этом в заявке спартаковцев не оказалось защитника Павла Маслова.
Как сообщает пресс-служба «Спартака», Маслов пропустит битву с ЦСКА по причине острого воспаления мышц бедра.
Стартовый свисток в матче «Спартак» - ЦСКА будет дан в половине пятого вечера. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.
Илья Гапонов в этом сезоне сыграл только в девяти играх РПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Павел Маслов