Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Полиция возбудила уголовное дело по драке фанатов «Спартака» и ЦСКА

26 Апреля 2021, 16:28,

В ночь с субботы на воскресенье в одном из районов Москвы состоялась драка между фанатами «Спартака» и ЦСКА, в которой приняли участие более 150 человек. Как сообщает канал Baza в Telegram, московская полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

Популярный Telegram-канал «Мутко против» дополняет информацию тем, что более десяти фанатов в результате драки получили достаточно серьёзные травмы – переломы носа, переломы челюсти и так далее. При этом никто не обращался в больницу, чтобы избежать потенциальных проблем с законом.

Напомним, в воскресенье «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Spirit
26 Апреля 2021, 17:33

Тупые бараны! Заработают срок на ровном месте, тогда может поумнеют!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 27-го тура
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 27-го тура
1 2
«После футбола с Георгием Черданцевым». Выпуск от 25.04.2021
«После футбола с Георгием Черданцевым». Выпуск от 25.04.2021
1 1
25.04.2021 Рубин - Краснодар. Обзор матча
25.04.2021 Рубин - Краснодар. Обзор матча
1 1
25.04.2021 Ростов - Арсенал. Обзор матча
25.04.2021 Ростов - Арсенал. Обзор матча
1 1
25.04.2021 Спартак - ЦСКА. Обзор матча
25.04.2021 Спартак - ЦСКА. Обзор матча
1 1
25.04.2021 Уфа - Сочи. Обзор матча
25.04.2021 Уфа - Сочи. Обзор матча
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей