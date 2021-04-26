​Полиция возбудила уголовное дело по драке фанатов «Спартака» и ЦСКА

В ночь с субботы на воскресенье в одном из районов Москвы состоялась драка между фанатами «Спартака» и ЦСКА, в которой приняли участие более 150 человек. Как сообщает канал Baza в Telegram, московская полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

Популярный Telegram-канал «Мутко против» дополняет информацию тем, что более десяти фанатов в результате драки получили достаточно серьёзные травмы – переломы носа, переломы челюсти и так далее. При этом никто не обращался в больницу, чтобы избежать потенциальных проблем с законом.

Напомним, в воскресенье «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0.