Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Спартак»: Крал интересен клубам АПЛ

23 Апреля 2021, 20:32,

«Спартак» может потерять опорного полузащитника Алекса Крала. Чешским футболистом интересуются представители английской Премьер-лиги, и в стане «красно-белых» эту информацию не стали опровергать.

«Могу подтвердить, что интерес есть, но пока без какой-либо конкретики. Крал для нас — ключевой игрок. И тренерский штаб, и клуб в целом довольны, как он развивается», — сказал представитель спартаковцев Антон Фетисов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Кралу всего 22 года, он проводит свой второй сезон на «Открытие Арене» и в 25 матчах РПЛ отметился 4 результативными передачами. Контракт чеха действует до 2024 года, его трансферная стоимость оценивается в 9 млн евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Алекс Крал
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола