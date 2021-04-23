«Спартак»: Крал интересен клубам АПЛ

«Спартак» может потерять опорного полузащитника Алекса Крала. Чешским футболистом интересуются представители английской Премьер-лиги, и в стане «красно-белых» эту информацию не стали опровергать.

«Могу подтвердить, что интерес есть, но пока без какой-либо конкретики. Крал для нас — ключевой игрок. И тренерский штаб, и клуб в целом довольны, как он развивается», — сказал представитель спартаковцев Антон Фетисов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Кралу всего 22 года, он проводит свой второй сезон на «Открытие Арене» и в 25 матчах РПЛ отметился 4 результативными передачами. Контракт чеха действует до 2024 года, его трансферная стоимость оценивается в 9 млн евро.