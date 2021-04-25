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Губерниев: «Дерби — оно, конечно, дерби, но все равно тоска»

25 Апреля 2021, 23:54,

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

«Дерби — оно, конечно, дерби, но все равно тоска. Это была битва за еврокубки. Но с такой игрой лучше ни тем, ни другим туда не соваться», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что ЦСКА с концовки первого тайма играл в меньшинстве, прямую красную получил полузащитник «армейцев» Ильзат Ахметов.

После двадцати семи туров «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, а ЦСКА расположился лишь на шестой строчке в турнирной таблице, отставая от «красно-белых» на четыре зачетных балла.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Дмитрий Губерниев
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Комментарии (1)
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0
779
26 Апреля 2021, 00:00

Засунь себе еврокупки в дупло, чудило. Это было Дерби!

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