Губерниев: «Дерби — оно, конечно, дерби, но все равно тоска»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

«Дерби — оно, конечно, дерби, но все равно тоска. Это была битва за еврокубки. Но с такой игрой лучше ни тем, ни другим туда не соваться», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что ЦСКА с концовки первого тайма играл в меньшинстве, прямую красную получил полузащитник «армейцев» Ильзат Ахметов.

После двадцати семи туров «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, а ЦСКА расположился лишь на шестой строчке в турнирной таблице, отставая от «красно-белых» на четыре зачетных балла.