5 причин, почему «Спартак» обыграет ЦСКА

В воскресенье на «Открытие Банк Арена» пройдёт матч с приставкой «супер» - «Спартак» примет ЦСКА. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, почему «красно-белые» имеют больше шансов на победу.

Атака «Спартака»

Конечно, после двух безголевых матчей сложно говорить про атаку «Спартака» в комплиментарных тонах. Однако, во-первых, даже по теории вероятности в этот раз спартаковцы забить должны. Во-вторых, Тедеско наконец-то получит в своё распоряжение всех четырёх игроков: доступны будут и Промес, и Ларссон, и Соболев, и Понсе. Это даст возможность вносить изменения по ходу встречи.

Кроме того, «Спартак» будет вынужден в воскресенье делать больший упор на атаку из-за проблем в обороне. Лучше не давать ЦСКА много возможностей проверять защиту без Жиго, а для этого придётся больше атаковать, и в этом шанс «Спартака».

Проблемы ЦСКА в обороне

Если все кадровые проблемы Тедеско с атакой решились, то вот у Олича болит голова, что делать с обороной. Травмы у Магнуссона, Фернандеса, Набабкина, Зайнутдинова, никак не выздоровеет Фукс, и даже у Карпова повреждение.

У Олича в защите вариантов толком нет, при этом выбыли именно лидеры защиты. В этой ситуации за оборону ЦСКА тревожно, и есть вопросы к тому, как она будет справляться с быстрыми атакующими футболистами «Спартака».

Свежесть

«Спартак» подходит к матчу против ЦСКА более свежим. «Армейцы» на неделе провели полуфинальный матч Кубка России против «Локомотива», который отнял немало сил. «Спартак» же в это время отдыхал и готовился к дерби. Добавим к этому, что сразу трое лидеров «красно-белых» — Георгий Джикия, Айртон и Александр Соболев — пропускали поединок против «Уфы» из-за дисквалификации, что позволило им отдохнуть.

Фактор свежести может сыграть важную роль в этом матче. Вероятно, что команды начнут встречу в высоком темпе, и в этом случае именно усталость может сыграть против ЦСКА.

Олич пока не убеждает

ЦСКА в 2021 году сменил главного тренера, но пока Ивица Олич не убеждает. «Армейцы» обыграли «Тамбов», «Арсенал» и «Ротор», но стоило встретиться с более серьёзными соперниками, как результаты испортились. Поединки против «Сочи» и «Локомотива» «красно-синие» проиграли с общим счётом 1:5, что не красит команду.

Пока что не очень понятно, какой футбол строит хорват, системы игры не видно. В воскресенье же Оличу будет противостоять Доменико Тедеско — тренер, обладающий чёткой тренерской идеей. Обыграть немца только за счёт эмоций будет катастрофически тяжело.

Домашние трибуны

«Спартаку» надо реабилитироваться перед своими болельщиками за два поражения подряд. Домашние трибуны будут этого требовать и гнать команду вперёд за победой. Дерби — это матчи, где громкая поддержка трибун может сыграть ключевую роль.

Если у «Спартака» пойдёт игра, то помощь трибун только усилит давление на ворота ЦСКА. «Красно-белые» уже несколько раз побеждали дома «армейцев», ловя ту самую волну поддержки.

Андрей Центров