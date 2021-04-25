Айртон получил повреждение в матче с ЦСКА

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25 Апреля 2021, 18:15,
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В центральном матче двадцать седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» играет с ЦСКА.
На 67-й минуте встречи повреждение получил защитник московского «Спартака» Айртон, вместо него на поле появился Наиль Умяров.
Идёт 77-я минута матча, «Спартак» впереди со счётом 1:0. Отметим, что в концовке первого тайма ЦСКА остался в меньшинстве, удален был полузащитник Ильзат Ахметов.
23-летний Айртон сыграл двадцать шесть матчей за «Спартак» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт бразильца с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2024 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Айртон Лукас