Айртон получил повреждение в матче с ЦСКА

В центральном матче двадцать седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» играет с ЦСКА.

На 67-й минуте встречи повреждение получил защитник московского «Спартака» Айртон, вместо него на поле появился Наиль Умяров.

Идёт 77-я минута матча, «Спартак» впереди со счётом 1:0. Отметим, что в концовке первого тайма ЦСКА остался в меньшинстве, удален был полузащитник Ильзат Ахметов.

23-летний Айртон сыграл двадцать шесть матчей за «Спартак» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт бразильца с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2024 года.