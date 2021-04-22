Костылев: ЦСКА выглядел не хуже «Локомотива», но хозяева забили удачные мячи

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев поделился мнением по поводу поражения «армейцев» в полуфинальном матче Кубка России от «Локомотива» (0:3).

- Крупное поражение от «Локомотива» стало для вас неожиданностью?

- «Локомотив» в последнее время выглядит очень солидно. Даже лучше «Зенита», хотя у питерцев очень большой потенциал, и они могут собираться когда нужно. А ЦСКА со сменой тренера где-то плутает. Хотя настрой на игру был боевой: глаза горели, футболисты хорошо открывались. Но не все так просто, потому что требования теперь немного другие, и игроки должны к ним еще приспособиться. «Армейцы» выглядели не хуже. «Локомотив» играл вторым номером, ведь больше атаковали «армейцы». Вот хозяева и приспособились действовать на контратаках, и очень аккуратно. Плюс они забили удачные мячи. Казалось бы, 0:3 - это разгром, а тут не все было так плохо. Перспективы у команды есть, но совсем нет времени.

- Может быть, Олич ошибся с тактикой на матч, потому что так же с «Локомотивом» играл «Спартак» и тоже проиграл.

- Сложно сказать, но Оличу еще предстоит доказать, что он серьезный тренер. Он работал помощником в сборной Хорватии, поиграл у разных наставников, но одно делать видеть, как работают другие специалисты, а другое, когда сам берешься тренировать. Надеюсь, он будет таким же хорошим наставником, каким был футболистом. Но так не всегда бывает.

- Как вам судейство Карасева, который отменил гол Рондона?

- Они пересматривали эпизод на ВАР. Не думаю, что арбитр был заряжен на нужный результат. А вот Вилков в матче «Локомотива» с «Ростовом» явно помог хозяевам, когда дал пенальти вообще ни за что. Тем более, при счете 1:0. Счет стал 2:0, и это уже совсем другое дело. Просто комедия. Крыховяк сам натыкается на защитника, и дают пенальти. Это безобразие. За это его и отстранили от судейства пожизненно.

- Этот сезон уже потерян для ЦСКА?

- Вряд ли команде удастся занять второе место. Даже третье под огромным вопросом. Хотя шанс пока есть, потому что мы видим много неожиданных результатов. Вот как «Спартак» дома «Уфе» залетел? Все может быть, учитывая, что сейчас идет очень серьезная борьба за очки. Даже в нижней части таблицы, хотя, казалось бы, там уже все определено заранее. Ан нет. Все проявляют свой характер.

- ЦСКА сейчас конкурирует со «Спартаком» за призовые места, и следующим матчем будет дерби. Что об этом думаете?

- От этого матча многое будет зависеть. Если «армейцы» обыграют «Спартак», то настроение будет совсем другое, и появится хороший шанс на третье место.

- «Спартаку» тоже эта победа очень нужна. Какие у вас прогнозы на дерби?

- Как только «красно-белые» провели несколько хороших матчей, все сразу стали писать, что у них все замечательно, надо продлять Тедеско, а теперь все забыли о контракте, советуют ему как играть.

- Вы больше смотрите с оптимизмом на оставшиеся матчи «армейцев»? Сумеет команда выбраться из ямы?

- Они обязаны это сделать. Если не раскиснут. Бывает так, что настроение хорошее, но не везет и сразу теряется уверенность. Запала надолго может не хватить. А если они будут играть хотя бы так же, как в матче с «Локомотивом», когда у них горят глаза и есть желание себя проявить, тогда вполне возможно добиться хороших результатов. Игра у команды более-менее налажена, исполнители хорошие.

- В финале Кубка России «Локомотив» теперь сыграет с «Крыльями Советов». Тут может быть сюрприз?

- Мне нравятся «Крылья». У них есть дух, много молодых ребят, которым есть, что доказывать. Этих ребят собрали в большую группу, и получилось удачно. Это задорная команда, которой не хватает только опыта и мощи. Если «Локомотив» сыграет в полную силу, то у него будет преимущество. Но «Локомотиву» сейчас фартит, а фортуна может и отвернуться в любой момент. Надежности в игре им тоже не хватает.

Елена Григорьевская