Кутепов получил сотрясение мозга в матче с ЦСКА

Защитник «Спартака» Илья Кутепов получил травму в матче двадцать седьмого тура российской Премьер-лиги против ЦСКА (1:0), об этом сообщил представитель «красно-белых» Антон Фетисов.

«У Кутепова диагностировано сотрясение средней степени тяжести. Несколько дней покоя», - цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

27-летний защитник сыграл пятнадцать матчей за «Спартак» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Контракт Кутепова с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В следующем туре подопечные Доменико Тедеско сыграют в гостях против тульского «Арсенала», матч запланирован на понедельник, третье мая.