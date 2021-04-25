Кутепов получил сотрясение мозга в матче с ЦСКА

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25 Апреля 2021, 22:58,
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов получил травму в матче двадцать седьмого тура российской Премьер-лиги против ЦСКА (1:0), об этом сообщил представитель «красно-белых» Антон Фетисов.
«У Кутепова диагностировано сотрясение средней степени тяжести. Несколько дней покоя», - цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
27-летний защитник сыграл пятнадцать матчей за «Спартак» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Контракт Кутепова с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
В следующем туре подопечные Доменико Тедеско сыграют в гостях против тульского «Арсенала», матч запланирован на понедельник, третье мая.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Илья Кутепов
Здоровья. Определённо нужен нашей защите.