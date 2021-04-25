Гапонов – о победе над ЦСКА: «Два раненых зверя встречались»

Защитник «Спартака» Илья Гапонов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в двадцать седьмом туре российской Премьер-лиги.

«У них два поражения было, у нас два. Два раненых зверя встречались. У кого как пойдет. Видимо, у нас пошло», - цитирует Гапонова sport24.

23-летний защитник сыграл десять матчей за «Спартак» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, но голевыми действиями не отметился. Контракт Гапонова с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После двадцати семи туров «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. До конца турнира «Спартаку» осталось сыграть три матча.