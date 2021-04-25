Гапонов – о победе над ЦСКА: «Два раненых зверя встречались»

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25 Апреля 2021, 20:51,
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Защитник «Спартака» Илья Гапонов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в двадцать седьмом туре российской Премьер-лиги.
«У них два поражения было, у нас два. Два раненых зверя встречались. У кого как пойдет. Видимо, у нас пошло», - цитирует Гапонова sport24.
23-летний защитник сыграл десять матчей за «Спартак» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, но голевыми действиями не отметился. Контракт Гапонова с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
После двадцати семи туров «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. До конца турнира «Спартаку» осталось сыграть три матча.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Илья Гапонов