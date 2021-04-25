«Спартак» легко выиграл дерби у ЦСКА Олича: Кто был лучшим в составе «красно-белых»

Оценки футболистам Доменико Тедеско

Давно «Спартак» и ЦСКА не выдавали такого пресного дерби. Конечно, ранее удаление Ильзата Ахметова повлияло на серьёзность намерений ЦСКА, но и до красной карточки команда Олича атаковала безыдейно. А эмоциональные футболисты «Спартака» вдруг не стали добивать соперника, прагматично удерживая минимальную победу. И минимум эмоций, что для дерби всея Руси вообще не свойственно.

Статистика матча: владение мячом – 57:43, удары по воротам - 22:5, в створ – 6:0, угловые – 6:2. Кто же оказался лучшим среди игроков «Спартака», кто добыл эту важнейшую победу? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Доменико Тедеско.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 5,0. Единственная линию, в которой «Спартак» уступил ЦСКА – вратарская. Пока Игорь Акинфеев тащил один «мёртвый» мяч за другим, Максименко смотрелся нервно. «Армейцы» ни разу в створ ворот Александра не пробили, а он всё равно не смог добавить уверенности защитникам. Ещё и ненужную жёлтую карточку получил.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,5. Удивительно, но Тедеско не доверил Джигии роль Жиго, но поставил капитана в центр обороны, чтобы командовать дублёрами. Георгий снова провёл средний матч, если брать сугубо оборонительные действия, но неплохо начинал атаки, выполнив 11 точных передач на длинную дистанцию.

ИЛЬЯ КУТЕПОВ – 7,0. А вот Илья работал в отборе, цементируя центр. Сегодня Кутепов именно цементировал, выиграв 5 единоборств из 7. Учитывая, что ударный форвард ЦСКА Саломон Рондон - результат отличный. Также в активе Кутепова три отбора и один перехват.

ИЛЬЯ ГАПОНОВ – 6,5. Гапонов частенько упускал Дзагоева, но, когда ты не позволяешь сопернику нанести ни одного удара в створ, получить плохую оценку сложно. Илья играл максимально просто, отобрал – отдал или выбил. Особенно Гапонову удалась игра на перехватах.

АЙРТОН – 5,0. Насколько активно Айртон начал матч, настолько быстро и сдулся. Странно, что на фланге, где постоянно оголяет зону Эджуке, бразилец так и не смог ничего создать. Срубил Влашича, дабы не допустить контратаки после своей потери, получил «горчичник».

ВИКТОР МОЗЕС – 8,0. Отдельной строкой хочется отметить третий кряду неудачный матч Щенникова. Тут не только вина Георгия, но и заслуга Мозеса, весь матч возившего защитника ЦСКА. Виктор создал три опасных момента (два для Соболева) и отдал 6 ключевых передач в развитие атаки.

РОМАН ЗОБНИН – 8,5. Настолько же круто сыграл из Зобнин. С той лишь разницей, что сначала Роман установил свои порядки в центре поля, а затем и на левом фланге, когда того потребовала замена Айртона. У Романа в активе не только все те же 6 ключевых передач, но ещё есть и 6 перехватов.

АЛЕКС КРАЛ – 6,0. Складывает ощущение, что Крал мыслями уже в АПЛ. Сегодня Алекс наконец-то не выглядел плохо, не был заменён рано, но тут скорее не его заслуга, а заслуга команды. Хотя и сам чех уверенно встречал Облякова, не тушевался и перед Влашичем.

КУИНСИ ПРОМЕС – 7,0. Промесу сегодня будто свободы не хватило. Куинси больше создал до удаления ЦСКА, дважды выйдя на ударную позицию после удачного дриблинга. А потом Промеса держали очень плотно, всегда перекрывали ударную ногу.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,5. За такое количество нереализованных моментов Соболев должен бы получить оценку ниже, но нельзя не отметить качество его движения и активность. Александр так легко уходил от обороны ЦСКА, открывался, бил, что показалось, будто Соболев и таранный форвард вовсе. Ну и нельзя забывать, что именно Александр «удалил» Ахметова.

ДЖОРДАН ЛАРССОН – 8,5. Интересно, Васин и Дивеев вообще заметили, что Ларссон играл. Джордан смотрелся настолько легче и быстрее, что центральные защитники ЦСКА даже голову с трудом поворачивали в его направлении. В таком стиле Ларссон создал момент Соболеву, забил сам и отличился бы ещё, но помешали Акинфеев и офсайд.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ – б/о.

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС – б/о.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.