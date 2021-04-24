Деменко: «Как ЦСКА может создать «Спартаку» проблемы, так и «Спартак» может выйти и показать потрясающую игру»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего дерби «красно-белых» против ЦСКА в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Фаворитом в этой игре нельзя назвать никого. Обе команды проиграли последние матчи, но это уже совсем другая игра, другая история. Шансы тут 50 на 50, выделить некого. Как ЦСКА может создать «Спартаку» проблемы, так и «Спартак» может выйти и показать потрясающую игру.

Думаю, что матч будет голевым. Обе команды любят атаковать, поэтому вряд ли они обойдутся одним мячом. С другой стороны это важная игра, и она может закончиться и 1:0, и 2:1, может вообще быть очень много голов. Будем смотреть, матч будет очень интересным, все-таки обе команды борются за Лигу чемпионов.

Поражение в предыдущих играх не скажутся на настрое футболистов обеих команд. Эта игра уже совсем другая. Обе команды готовятся к конкретному сопернику. Что для «армейцев», что для «Спартака» это архиважная игра. Для «Локомотива» самый удачный результат в дерби будет, наверное, ничья. Посмотрим, что получится в этой встрече», - сказал Деменко.