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Ларссон: «Посмотрели момент, думаю, что удаление Ахметова справедливо»

25 Апреля 2021, 21:11,

Лучший футболист матча «Спартак» - ЦСКА (1:0) Джордан Ларссон поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Опишите ваш гол, ключевой момент в игре.

- Да, я увидел, что партнер уже получает мяч, разворачивается. Я уже начал ход набирать, он увидел меня и отдал во фланг, я обыграл соперника своего, мне немного повезло, мяч отскочил, и пробил в ближний угол между ног соперника.

- Вам не показалось, что сегодня довольно много свободы получили атакующие игроки «Спартака» в штрафной площади соперника? Может быть, даже непривычно много для матчей такого накала.

- Конечно, зоны были, можно было бежать за спину или работать между линиями. Это в том числе и из-за того, что мы играли в большинстве. Кроме этого мы сегодня хотели победить, вышли на поле голодными до победы. Так что в этом плане много что получилось в атаке.

- Вы уже упомянули удаление у соперника. Вы уже видели этот эпизод? По-вашему, там была прямая красная карточка?

- Эпизод не видел, потом посмотрел. Думаю, все справедливо. К тому же есть ВАР, для этого его и создали. Посмотрели момент, думаю, что все справедливо.

- После этой победы как вы оцениваете шансы «Спартака» в борьбе за лигочемпионовскую строчку?

- Мы не смотрим в будущее, впереди еще три важных матча. Нужно постепенно идти от матча к матчу, нужно стараться выиграть все для того, чтобы эта мечта сбылась.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Джордан Ларссон
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