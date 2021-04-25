Тедеско: «Очень расстроен потерей большого количества игроков из-за перебора желтых карточек. Конечно, это несправедливо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1:0) дал оценку игры Александра Максименко и судейству.

- После зимнего перерыва Максименко по статистике нанесенных в створ его ворот ударов и пропущенных мячей один из худших вратарей лиги. До этого матча чуть ли не каждый второй нанесенный удар превращался в гол. Чисто визуально складывается впечатление, что Александр потяжелел и перестал выручать. С чем это связано? Может быть, он снизил к себе требования на тренировках, или что-то случилось в личной жизни?

- Статистика - всегда очень интересная штука. Используя ее, можно объяснить очень много в ту или иную сторону. Как, например, взять пандемию в Европе и ее статистику. Благодаря этому инструменту можно объяснить абсолютно любое политическое решение так, что оно будет выглядеть красиво. Говоря о Максименко, стоит посмотреть на количество ударов и то, какие это были удары. Если тебе бьют точно в угол, и мяч летит со скоростью 200 км/час, тут не то, что Максименко, но и Нойер не спасет, и Буффон, и вообще никто. Мы очень довольны тем, как работает Александр. Он всегда тренируется на 100%, выкладывается в своей работе. Я не большой специалист по вратарям, но должен заметить, что Александр прибавляет в своем ремесле, он стал лучше играть на опережение, хорошо чувствует пространство, хорошо видит зоны, стал лучше перехватывать подачи при атаках соперника. Он очень молодой и видно, что он прибавляет. Мы очень довольны его работой

- Красная карточка - ключевой момент матча. Вы много апеллировали к судьям. Как вам судейство и удаление, потому что по нему тоже было много споров?

- Ничего не могу сказать. Красная карточка была показана в результате решения ВАРа, в самом игровом эпизоде арбитр зафиксировал только фол и не дал даже желтой карточки игроку ЦСКА. Это, пожалуй, единственный момент, который могу прокомментировать. По остальному я очень расстроен потерей большого количества игроков из-за перебора желтых карточек. Конечно, это несправедливо. Может быть, я смотрю на ситуацию сквозь, «спартаковские» очки. Желтых карточек мы получаем слишком много. Я на флеш-интервью сравнил это количество с цветами, которые дарят женщинам на день святого Валентина. В такой ситуации тренеру очень сложно работать и готовиться к следующему матчу, всегда зависеть приходится от этих решений в текущей ситуации. С «Уфой» у нас не было Соболева и Джикии из-за перебора. Это действительно отнимает много сил в работе. Безусловно, мне ничего не остается, просто делать дальше свое дело.