Уткин – об удалении Ахметова: «Подкат сзади - всегда красная»

Журналист Василий Уткин прокомментировал эпизод с удалением полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче против московского «Спартака».

«Подкат сзади - всегда красная. Ахметов мог нанести сопернику тяжелую травму вне зависимости от того, попал бы он перед этим в мяч, в случайного кузнечика или даже в Господа Бога», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

На данный момент идёт 58-я минута встречи, «Спартак» открыл счёт несколькими минутами ранее, точным ударом отметился Джордан Ларссон.

Сегодняшняя победа может позволить «Спартаку» сократить отставание от «Локомотива», идущего вторым, на два очка.