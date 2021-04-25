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Уткин – об удалении Ахметова: «Подкат сзади - всегда красная»

25 Апреля 2021, 17:54,

Журналист Василий Уткин прокомментировал эпизод с удалением полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче против московского «Спартака».

«Подкат сзади - всегда красная. Ахметов мог нанести сопернику тяжелую травму вне зависимости от того, попал бы он перед этим в мяч, в случайного кузнечика или даже в Господа Бога», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

На данный момент идёт 58-я минута встречи, «Спартак» открыл счёт несколькими минутами ранее, точным ударом отметился Джордан Ларссон.

Сегодняшняя победа может позволить «Спартаку» сократить отставание от «Локомотива», идущего вторым, на два очка.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Василий Уткин, Ильзат Ахметов
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