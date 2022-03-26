Стали известны кандидатуры возможных сменщиков Манчини

Будущее Роберто Манчини в сборной Италии сейчас под вопросом, велика вероятность, что он вернется к клубной работе, и в таком случае итальянской федерации футбола придется искать ему замену. Уже обозначены несколько кандидатур. Прежде всего, это Фабио Каннаваро, обладатель Золотого мяча в 2006 году, который давно не скрывает своей мечты поработать со сборной Италии. Две другие кандидатуры также являются итальянцами, что, в общем-то, традиционно для Италии, которая всегда подбирала тренера из своих кадров.

Это Роберто де Дзерби, будущее которого в «Шахтёре» в силу известных причин сейчас туманно. И это также Дженнаро Гаттузо. Остальные варианты, похоже, даже не берутся в расчет, сообщает La Gazzetta Dello Sport.