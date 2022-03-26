Чалханоглу посочувствовал Италии

Уже несколько лет выступающий в Италии Хакан Чалханоглу вчера пережил двойную неудачу - во-первых, вылетела из квалификации к ЧМ его национальная команда, Турция, во-вторых, покинула стыковые матчи и итальянская сборная, что также расстроило Хакана. Он посочувствовал итальянским футболистам.

- Нам всем нелегко сейчас. Мы не вошли в игру должным образом, после перерыва что-то начало получаться, а потом был пенальти, который не удалось забить. Не хочу винить Йылмаза, который взял на себя ответственность. Мы играли против Португалии, это нелегко. У Италии тоже ничего не получилось, они тоже разочарованы. Это футбол, такое случается, - заявил Чалханоглу, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.