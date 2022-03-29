Виалли решил поддержать Манчини

Наставник итальянской сборной Роберто Манчини переживает непростой период, в связи с чем поддержать его решил бывший одноклубник Джанлука Виалли. Вместе они творили славные дела в «Сампдории» в 1991 году, когда принесли клубу единственное в истории «Сампы» скудетто, и с тех пор у них - крепкая дружба.

- Сейчас я еще больше желаю тебе удачи, чем тогда, в июле. Удачи в завтрашнем матче! Мое сердце с вами! Вперед Италия! Возродимся, - написал Виалли в социальной сети.

Напомним, что сборная Италии снова не сыграет на чемпионате мира - она проиграла в стыковых матчах команде Северной Македонии.