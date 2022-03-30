«Обо мне вспоминают только после поражений» - Балотелли уверен, что он забил бы Северной Македонии

Мы уже сообщали о том, что мать Роберто Манчини упрекнула своего сына, что он не вызвал на проигранный матч с Северной Македонией Марио Балотелли. Сам нападающий также считает, что он смог бы изменить ход матча, поражение в котором лишило чемпионов Европы возможности сражаться за мировой титул.

- Всем нам очень плохо. Я расстроен, не только потому что не сыграл в этом матче, ведь чемпионат будет аж в декабре, и у меня была бы возможность поработать и попасть в сборную. А сейчас этой возможности нет ни у кого. Жаль, что обо мне вспоминают лишь когда проигрывают. Не знаю, выиграли бы мы со мной в составе, но я видел матч и я уверен, что в некоторых ситуациях распорядился бы голевыми моментами лучше, - заявил Балотелли, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.