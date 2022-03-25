Сёмин высказался по поводу фиаско Италии в матче с Северной Македонией

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился с журналистами своим мнением по поводу сенсационного поражения итальянской сборной в матче с македонцами.

Сёмин сказал «Чемпионату», что в футболе очень часто происходят подобные неожиданности. Опытный специалист отметил, что для Италии и для всего футбола это огромная потеря. Экс-тренер «Локомотива» добавил, что раз итальянцы проиграли македонцам, то, значит, были не на сто процентов сконцентрированы на матче и недооценили соперника.

Напомним, что «скуадра адзурра» минимально проиграла Северной Македонии со счётом 0:1 и во второй раз кряду не смогла пробиться на чемпионат мира.