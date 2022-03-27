Берарди: «Мечта всех итальянцев подошла к концу наихудшим образом»

Нападающий «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди впервые высказался после вылета национальной команды из квалификации к ЧМ-2022.

«Мечта всех нас, итальянцев, подошла к концу наихудшим образом. Хотите - верьте, хотите - нет, но мы действительно много сделали. Мы старались изо всех сил, но этого было недостаточно», - цитирует Берарди Football-Italia.

Напомним, Италия выбыла из розыгрыша чемпионата мира 2022 года, проиграв в полуфинальном стыковом матче Северной Македонии (0:1). Сборная Италии не может отобраться на чемпионат мира во второй раз подряд.