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Чемпионат мира по футболу 2022

Берарди: «Мечта всех итальянцев подошла к концу наихудшим образом»

27 Марта 2022 • 14:45 Комментировать
Италия
0:1
Северная Македония
окончен

Нападающий «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди впервые высказался после вылета национальной команды из квалификации к ЧМ-2022.

«Мечта всех нас, итальянцев, подошла к концу наихудшим образом. Хотите - верьте, хотите - нет, но мы действительно много сделали. Мы старались изо всех сил, но этого было недостаточно», - цитирует Берарди Football-Italia.

Напомним, Италия выбыла из розыгрыша чемпионата мира 2022 года, проиграв в полуфинальном стыковом матче Северной Македонии (0:1). Сборная Италии не может отобраться на чемпионат мира во второй раз подряд.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Доменико Берарди
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