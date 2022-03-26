Иммобиле раздумывает над завершением карьеры в сборной Италии

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле может завершить карьеру в сборной Италии, пишет La Gazzetta dello Sport.

Источник утверждает, что 32-летний нападающий не принял окончательное решение о завершении карьеры в национальной команде, но склоняется к такому варианту событий.

Напомним, 24 марта сборная Италии сенсационного проиграла Северной Македонии (0:1) и выбыла из борьбы за участие в групповом этапе чемпионата мира, который пройдет осенью 2022 года в Катаре.

Итальянцы не смогли отобраться на ЧМ во второй раз подряд.

Иммобиле дебютировал за сборную в 2014 году. За это время он провел 55 матчей, в которых отметился 15 голами.

В составе итальянской сборной Иммобиле стал чемпионом Евро-2020.