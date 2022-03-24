Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Кьеллини и Бонуччи могут пропустить матч с Северной Македонией

24 Марта 2022 • 11:35 Комментировать
Италия
...
Северная Македония
1.18 7.10 17.00
Через 10 ч. 9 мин.

Опытные итальянские защитники «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи могут пропустить предстоящий матч итальянской сборной с Северной Македонией.

По информации Football Italia, оба итальянских защитника не готовы на все сто процентов и, скорее всего, пропустят полуфинальный стыковой матч «скуадры адзурры» с македонцами. Кьеллини и Бонуччи должны будут восстановиться к финалу стыков, где итальянцы встретятся с победителем пары Португалия - Турция.

Напомним, что встреча между итальянцами и Северной Македонией состоится сегодня в 22.45 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Леонардо Бонуччи Джорджо Кьеллини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИТАЛИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
11:40 · Чемпионат мира 2022
Австралия — Япония: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
11:35 · Чемпионат мира 2022
Кьеллини и Бонуччи могут пропустить матч с Северной Македонией
10:10 · Чемпионат мира 2022
Катар начал выпускать Fan ID на матчи чемпионата мира
09:43 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Турции: Интересно, на что мы способны
09:28 · Чемпионат мира 2022
Манчини: Цель сборной Италии - выиграть чемпионат мира
08:43 · Чемпионат мира 2022
Почему не состоится матч Россия – Польша
07:27 · Чемпионат мира 2022
Сантуш: «Мы собираемся победить и быть на чемпионате мира»
02:37 · Чемпионат мира 2022
Главный тренер сборной Шотландии сомневается в том, что матч с Украиной состоится
01:10 · Чемпионат мира 2022
Баллак будет комментировать матчи чемпионата мира на Magenta TV - впервые после трагедии с его сыном
00:45 · Чемпионат мира 2022
Австралия – Япония: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 12:10 мск
00:35 · Чемпионат мира 2022
Дзофф напутствовал итальянскую сборную
23 Марта
23:59 · Чемпионат мира 2022
Иран – Южная Корея: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00 мск
22:13 · Чемпионат мира 2022
Андерссон: «Ибрагимович не выйдет в стартовом составе»
22:06 · Чемпионат мира 2022
Кунц: «Мы не отдадим игру Португалии просто так»
21:56 · Чемпионат мира 2022
Жота: «Мы думаем только о выходе на чемпионат мира»
Все новости
Рекомендуем