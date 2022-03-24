Кьеллини и Бонуччи могут пропустить матч с Северной Македонией

Опытные итальянские защитники «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи могут пропустить предстоящий матч итальянской сборной с Северной Македонией.

По информации Football Italia, оба итальянских защитника не готовы на все сто процентов и, скорее всего, пропустят полуфинальный стыковой матч «скуадры адзурры» с македонцами. Кьеллини и Бонуччи должны будут восстановиться к финалу стыков, где итальянцы встретятся с победителем пары Португалия - Турция.

Напомним, что встреча между итальянцами и Северной Македонией состоится сегодня в 22.45 по московскому времени.