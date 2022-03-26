В 2018-м Италия лишилась чемпионата мира, теперь мундиаль лишился «Скуадры адзурры»

Сборная Италии второй раз подряд не смогла пробиться на чемпионат мира. Однако в 2018-м это было понятно, и это была проблема команды. Теперь же это случайность, от которой пострадает сам мундиаль. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о ситуации.

Итог матча между сборными Италии и Северной Македонии можно расценить по-разному в зависимости от акцента. Можно просто подойти к этому с лёгким налётом издёвки: мол, «Скуадра адзурра» вылетела от, пожалуй, слабейшего из возможных соперников в стыковых матчах. Можно же привести статистику: 32:4 по ударам, 5:2 по попаданиям в створ, 17:0 – по количеству выстрелов из пределов штрафной. По этим цифрам кажется, что Италия весь матч атаковала, а Северная Македония просто чудом отбилась, что тоже не совсем правда.

Так или иначе непопадание сборной Италии на чемпионат мира 2022 года очень сильно отличается от провала четырёхлетней давности. Тогда дружина Джампьеро Вентуры показывала ужасный футбол, смотреть на который было мучением. Роберто Манчини всё изменил. На Евро-2020 многие восхищались, что «Скуадра адзурра» показывала игру, которая по структуре и сложности больше напоминала клуб, где сыгранность на высоком уровне. Италия стала не просто собранием футболистов с паспортом, а настоящей Командой.

Непопадание на чемпионат мира 2018 года стало хорошей встряской для сборной Италии. Отсутствие команды в России было логичным наказанием «Скуадры адзурры» за плохой футбол. Теперь же итальянцы не едут в Катар, и это скорее проблема для турнира. Сборная Италии по своему уровню, бесспорно, украсила бы мундиаль, а теперь он точно обеднеет.

При этом итальянцы, конечно, не едут в Катар исключительно по своей глупости, виноваты в этом только они. Они могли спокойно выигрывать свою группу и проходить с первого места. Однако Жоржиньо не забил пенальти в очной встрече со швейцарцами, а в последнем туре разошлись миром с северными ирландцами, когда надо было побеждать и максимально крупно. В матче же с македонцами подопечные Манчини явно недооценили соперника. Итальянцы играли лучше, атаковали, но не прилагали сверхусилий, будто экономя силы на финальный стыковой поединок. Показателен выход на замену Джорджо Кьеллини в самой концовке, когда он стоял на бровке и улыбался. Он выходил не биться, а дождаться спокойной победы. В футболе слишком часто за это наказывают, так и случилось.

При этом за победу в Палермо ни в коем случае нельзя превозносить македонцев. Это был классический отскок, не более. И для чемпионата мира не будет ничего хорошего, если в Катар поедет такая команда, а не Португалия. Нет сомнений, что итальянцы в двух матчах смогли бы пройти македонцев, но в этот раз регламент стыков оказался крайне жестоким.

На самом деле очень жаль, что этот проект сборной Италии завершается. Верится с трудом, что Роберто Манчини сохранит работу после такого провала. Продолжить же его путь будет сложно. Во-первых, система игры была не такой простой. Во-вторых, напрашивается смена поколений, что вынудит чуть упрощать игру для достижения результатов. Возможно, и вовсе придётся менять систему игры под новых исполнителей. Безусловно, «Скуадра адзурра» будет трансформироваться, и не факт, что это пойдёт ей на пользу. Обидно, что причиной всему этому стало просто стечение обстоятельств.

Роман Андреев