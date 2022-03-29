Бонуччи раскритиковал систему отбора на чемпионат мира

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи в разговоре с журналистами раскритиковал систему отбора на чемпионат мира.

Бонуччи сказал, что отбор на мундиаль проходит в группе, где действует круговая система, а затем ты должен провести один матч, в котором решается абсолютно всё. Леонардо отметил, что есть команды, которые могут выйти на мундиаль с пятью поражениями, а итальянцы остались дома из-за фиаско в одной игре, что не очень справедливо. Защитник добавил, что он не оправдывает игру «скуадры адзурры», но эта система отбора абсурдная.

Напомним, что итальянцы в полуфинальном стыковом матче сенсационно проиграли македонцам со счётом 0:1.